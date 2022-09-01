Участники несанкционированного автопробега в Новокуйбышевске попались полицейским

В Новокуйбышевске полицейские задержали участников несанкционированного автопробега. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Ранее правоохранители обнаружили в Интернете информацию о готовящемся автопробеге и в итоге 27 августа "накрыли" нескольких автомобилистов 19-27 лет. При этом сотрудники ГИБДД зафиксировали 28 нарушений:
- восемь фактов управления транспортом с неисправностями;
- семь случаев нарушения правил тонировки;
- семь фактов вождения без ОСАГО;
- один человек - 20-летний новокуйбышевец - вообще не имел при себе водительского удостоверения;
- 23-летний житель Красноармейского района сел за руль пьяным.
Кроме того, участковые обнаружили, что три автомобиля были припаркованы ближе 100 м к реке Криуша.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
И это Нарва! Город Российской славы! Печалька.