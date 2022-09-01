Участники несанкционированного автопробега в Новокуйбышевске попались полицейским

В Новокуйбышевске полицейские задержали участников несанкционированного автопробега. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее правоохранители обнаружили в Интернете информацию о готовящемся автопробеге и в итоге 27 августа "накрыли" нескольких автомобилистов 19-27 лет. При этом сотрудники ГИБДД зафиксировали 28 нарушений:

- восемь фактов управления транспортом с неисправностями;

- семь случаев нарушения правил тонировки;

- семь фактов вождения без ОСАГО;

- один человек - 20-летний новокуйбышевец - вообще не имел при себе водительского удостоверения;

- 23-летний житель Красноармейского района сел за руль пьяным.

Кроме того, участковые обнаружили, что три автомобиля были припаркованы ближе 100 м к реке Криуша.