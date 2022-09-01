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Страхование Финансы

Безопаснее всего учиться в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: ВСК составила карту самых травмоопасных регионов в новом учебном году

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Удмуртия стала самым травмоопасным регионом для школьников — таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК, проведенного в преддверии начала учебного года. В республике фиксируется почти 5% от общего числа происшествий по страхованию от несчастных случаев и болезней (НСиБ) детей школьного возраста в период сентябрь–май. В антирейтинг также вошли Башкортостан (4%), Приморский край (3%), Челябинская область (2%), Белгородская область (2%). Самым безопасным для школьников регионом по данным ВСК стала Ленинградская область (не более 0,02% страховых случаев).

Кроме того, низкое число происшествий по НСиБ фиксируется в самом Санкт-Петербурге, Бурятии, Республике Саха (по 0,05%), а также в Московской, Смоленской, Липецкой, Астраханской областях и Калмыкии (по 0,07%).

Чаще всего причинами травм школьников становятся различные физические активности — в большинстве случаев дети и подростки становятся жертвами неприятных инцидентов во время спортивных состязаний или игр, а также тренировок и уроков физкультуры. На третьем месте — травмы, полученные в школе, например, падения во время перемены, падение со стула в классе, вывих ноги на лестнице.

Самыми травмоопасными временами года являются апрель — в этот месяц фиксируется 14% происшествий со школьниками в учебном году, март — 13%, и январь — 12%.

При страховании ребенка важно учитывать его образ жизни. Например, если школьник занимается спортом на любительском уровне — играет во дворе в футбол или волейбол — необходимо включить соответствующий риск в полис. Так, средняя стоимость страховой программы увеличится, но не будет превышать 2 тыс. рублей при страховом покрытии в 100 тыс. рублей. Полис НСиБ для профессионального юного спорстмена будет стоить немного дороже, около 3,2 тыс. Размер компенсации при наступлении несчастного случая рассчитывается исходя из характера и степени тяжести травмы. Например, родителям школьника из Нижнего Новгорода было выплачено в этом году 12,5 тыс. рублей в связи с травмой в школе.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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