При пожаре в Красноярском районе погиб мужчина

В пятницу, 2 сентября, примерно в 5:30 произошел пожар на ул. Овражная, 29 в с. Большая Каменка Красноярского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом на площади 30 кв. метров. На борьбу с огнем были направлены 10 человек, они ликвидировали пожар в 6:07.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при тушении было обнаружено тело 70-летнего мужчины. Обстоятельства гибели человека устанавливаются. Также выясняется причина пожара.