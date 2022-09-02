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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 2 сентября, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности, которое прошло в нефтегазовой компании "Транснефть-Приволга".

"Наш регион, обладая уникальными природными запасами и имея колоссальный научно-технический, промышленный, кадровый потенциал, по праву считается важнейшим центром топливной промышленности. И во многом эта роль региона как опорного, стратегического обеспечивается трудами вашего коллектива, - отметил губернатор, поздравляя работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником. - Именно вы несете ответственность перед страной за стратегический магистральный нефтепровод, обеспечивая надежную работу и безопасность транспортировки, в том числе безопасность экологическую".

Глава региона подчеркнул, что особое внимание в компании уделяется вопросам надежности и безопасности. Не случайно только за последние годы более 300 объектов подверглись масштабной модернизации - было переложено около 1000 км нефтепроводов. Не менее серьезные задачи стоят на ближайшие годы.

"Я уверен, что с задачами вы справитесь. Залогом тому служит опыт ветеранов, который из рук в руки передается новым сотрудникам компании", - отметил губернатор.

К ветеранам отрасли можно отнести Владимира Горбачева - он трудится электромонтером по ремонту и обслуживанию оборудования уже 38 лет, охотно делится знаниями и опытом с молодыми специалистами. По его словам, работать сегодня легче и интереснее благодаря новому оборудованию, которое к тому же позволяет заботиться об экологии, а это один из значимых приоритетов в работе.

Деятельность компании - пример социально ответственного бизнеса. "Транснефть-Приволга" проводит компенсационные экологические мероприятия, занимается благотворительной деятельностью, совместно с правительством региона реализует социально значимые проекты.

Так, благодаря поддержке компании в Красноярском районе строится физкультурно-оздоровительный комплекс для жителей. Сотрудники предприятия оказывают помощь в восстановлении мирной жизни в Донбассе, собирая и отправляя гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР, десятки единиц необходимой техники для города Снежное - побратима Самарской области. За это сотрудничество глава региона поблагодарил руководство и трудовой коллектив предприятия.

"Я уверен, что своими трудовыми подвигами коллектив гордится и будет гордиться впредь", - обратился к работникам предприятия Дмитрий Азаров.

"Мы гордимся тем, что на нашем предприятии работают люди, ценностными приоритетами для которых являются патриотизм, забота о тех, кто нуждается в нашей помощи. Работники нашего предприятия оказали помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, прибывшим в наш регион. Наши волонтеры приняли участие в сборе средств и предметов первой необходимости, и сегодня мы эту работу продолжаем", - сообщил генеральный директор АО "Транснефть-Приволга" Дмитрий Бузлаев, поблагодарив сотрудников за активное участие и вклад в развитие компании.

Генеральный директор "Транснефть-Приволга" отметил, что коллектив предприятия сегодня продолжает выполнять задачи по ритмичной транспортировке нефти в регионы страны. В приоритетах компании - инновационное развитие, масштабное внедрение современных решений по автоматизации и цифровой трансформации производственных процессов. Хороших показателей предприятие достигло и по программам импортозамещения.

Более 3000 работников в Самарской области сегодня обеспечивают надежную и бесперебойную работу трубопроводной системы, работая подчас в сложных условиях, но показывая достойный результат.

"Я рассчитываю, что такая уверенная работа, несмотря на все сложности, которые нам пытаются создать, будет продолжена. И конечно, мы будем расширять наше социальное партнерство во имя и во благо человека, нашей великой и прекрасной Родины - России, во славу нашей Самарской земли", - резюмировал губернатор, вручив работникам предприятия заслуженные награды.

Гид потребителя

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