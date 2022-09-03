С Волги от 1-го причала эвакуировано на берег тело утонувшего мужчины

В пятницу, 2 сентября, в 16:50 спасатели ПСС по Самарской области эвакуировали с реки Волга от 1-го причала на берег тело утонувшего мужчины в возрасте около 41 года.

Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в региональном управлении МЧС России.

В работе на водоеме участвовали четыре спасателя, которые использовали катер.