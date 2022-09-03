МЧС Самарской области: "У нас в регионе пожаров нет"

В субботу, 3 сентября, в соцсетях Самары появились сообщения горожан о появлении в городе дымки с запахом гари. Эту ситуацию прокомментировали в ГУ МЧС России по региону.

Жалобы жителей на дым и запах поступали из разных районов Самары с раннего утра. Писали об этом и жители Тольятти, Новокуйбышевска, Хворостянки.

Но в ГУ МЧС России Самарской области уточнили, что никаких крупных пожаров, которые могли бы стать причиной такого задымления, не было.

Между тем в Оренбургской области сейчас горят леса - крупные ландшафтные пожары тушат более 450 человек, около 180 единиц техники, специальный поезд и даже авиация. Сегодня, 3 сентября, с высоты уже сбросили 160 тонн воды.

Вчера на помощь соседям выехала и бригада из нашего региона.

"В 18.10 02.09.2022 аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Самарской области в составе 22 человек и 5 ед. техники убыла на территорию Оренбургской области для тушения ландшафтного пожара", - сообщили в ведомстве.



"У нас в области пожаров нет. Направление ветра не со стороны Оренбургской области, вероятнее всего до нас дошел дым от пожаров в Рязанской области", - предположили в областном МЧС.