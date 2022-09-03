Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров приняли участие в открытии I Всероссийских игр "Умный город. Живи спортом"

Заместитель председателя правительства РФ, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко принял участие в открытии I Всероссийских игр "Умный город. Живи спортом", которые проходят в Саратовской области со 2 по 4 сентября.

На торжественной церемонии также присутствовал полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров.

Вице-премьер зачитал приветствие президента РФ Владимира Путина: "Приветствую вас по случаю открытия I Всероссийских игр "Умный город. Живи спортом". Объединив на стадионах и площадках Саратова представителей самых разных возрастов и профессий, и прежде всего IT-специалистов, игры убедительно свидетельствуют об огромном консолидирующем, созидательном потенциале спорта, о его высокой, благородной миссии. Уверен, I Всероссийские игры "Умный город. Живи спортом" пройдут на достойном организаторском, творческом уровне, будут способствовать популяризации массовой физической культуры, позволят участникам ощутить атмосферу честного соперничества и радость побед. Желаю вам успехов и всего наилучшего".

"Участники состязаний - а это более тысячи представителей органов государственной и муниципальной власти, бизнеса из 30 регионов - личным примером показали значение физкультуры в жизни человека. В течение трех дней пройдут соревнования по 11 командным и индивидуальным видам спорта. Состоится забег на 10 км для всех желающих. Считаю, что Игры должны стать ежегодными и, как справедливо обозначил президент России, будут стимулом для регулярных тренировок еще большего числа россиян", - добавил Дмитрий Чернышенко.

Современный массовый спорт постепенно тоже становится "интеллектуальным". Так, в Самарской области, как и по всей России, реализуется федеральный проект "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)", согласно ему в период 2022-2024 годов по всей стране будет построено около 370 спортивных объектов - открытых "умных спортивных площадок и быстровозводимых модульных спортивных залов в шаговой доступности.

В Самарской области в рамках данного федерального проекта и государственной программы Самарской области "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-2024 годы" уже в 2022 году завершится устройство "умных" спортивных площадок в виде плоскостного спортивного сооружения в Большеглушицком и Алексеевском муниципальных районах.

Создание благоприятных условий для развития массового спорта, ЗОЖ и вовлечения жителей региона в занятия физкультурой - задачи, которые контролируются лично губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. По итогам 2021 года физкультурой и спортом занимается почти половина жителей региона - 49,7%, что выше утвержденного национальным проектом планового значения на 3,3 процентных пункта.

Самарская область реализует массу спортивных мероприятий для вовлечения жителей в спорт. За 2021 год состоялось более 1000 спортивных соревнований и физкультурных мероприятий. Впервые были проведены соревнования по компьютерному спорту "Киберспортивный студенческий Кубок губернатора" и "Киберспортивный школьный Кубок губернатора", региональный этап Общероссийского соревновательного марафона в формате Гимнастрады "Здоровые дети - здоровая Россия". Состоялись такие мероприятия, как "Космический забег", лыжный марафон "Сокольи горы", соревнования по триатлону среди любителей IRON STAR и другие, прошедшие с привлечением участников из других регионов. Это помогает создавать условия для развития не только физической культуры и спорта, но и событийного туризма в Самарской области.