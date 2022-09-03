В Самарской области ожидаются заморозки до -2 градусов

В Самарской области ожидается резкое похолодание и заморозки до -2ºС, сообщили в Приволжском УГМС. Объявлен оранжевый уровень опасности.

В ближайшую ночь столбики термометров в Самарской области опустятся до отрицательных значений - по данным Приволжского УГМС, ночью 4 сентября местами по Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до -2ºС.

Сотрудники МЧС советуют тепло одеваться и не допускать переохлаждения. Особое внимание следует проявить водителям. Ситуация на дорогах становится опасной, летние шины могут стать причиной аварии. Следует соблюдать ПДД, держать дистанцию и не превышать скорость.