В Самарской области ожидаются заморозки до -2 градусов

В Самарской области ожидается резкое похолодание и заморозки до -2ºС, сообщили в Приволжском УГМС. Объявлен оранжевый уровень опасности.
В ближайшую ночь столбики термометров в Самарской области опустятся до отрицательных значений - по данным Приволжского УГМС, ночью 4 сентября местами по Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до -2ºС.
Сотрудники МЧС советуют тепло одеваться и не допускать переохлаждения. Особое внимание следует проявить водителям. Ситуация на дорогах становится опасной, летние шины могут стать причиной аварии. Следует соблюдать ПДД, держать дистанцию и не превышать скорость.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
И это Нарва! Город Российской славы! Печалька.