Вечером на пр. Кирова в Самаре 30 человек тушили сараи

В субботу, 3 сентября, примерно в 22:06 произошел пожар на пр. Кирова, 181. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели сараи на площади 50 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем выезжали 30 человек, которые ликвидировали пожар в 22:37.

В региональном управлении ГУ МЧС России отметили, что погибших и пострадавших нет.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.