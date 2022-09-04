В Самарской области за сутки обнаружено 1572 случая COVID-19

В воскресенье, 4 сентября, в регионе за сутки госпитализировано 68 пациентов с коронавирусной инфекцией.
Подтверждено за сутки 1572 случая COVID-19:
— 812 в г. Самара
— 226 в г. Тольятти
— 76 в г. Кинель
— 63 в г. Новокуйбышевск
— 50 в г. Сызрань
— 46 в Волжском районе
— 32 в г. Жигулевск
— 24 в Кинельском районе
— 21 в Безенчукском районе
— 20 в Похвистневском районе
— 19 в г. Похвистнево
— 16 в г. Отрадный
— 16 в Красноярском районе
— 15 в Нефтегорском районе
— 12 в Ставропольском районе
— 10 в Пестравском районе
— 9 в Красноармейском районе
— 9 в Хворостянском районе
— 8 в Борском районе
— 8 в Шигонском районе
— 7 в г. Чапаевск
— 7 в Большеглушицком районе
— 7 в Елховском районе
— 7 в Кинель-Черкасском районе
— 7 в Сергиевском районе
— 6 в г. Октябрьск
— 6 в Клявлинском районе
— 6 в Приволжском районе
— 5 в Кошкинском районе
— 4 в Большечерниговском районе
— 4 в Сызранском районе
— 4 в Челно-Вершинском районе
— 3 в Богатовском районе
— 3 в Исаклинском районе
— 2 в Алексеевском районе
— 1 в Камышлинском районе
— 1 в Шенталинском районе
1343 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 229 человек — при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Всего в регионе зафиксирован 413 961 случай коронавируса. Скончались 7 966 человек, в том числе 2 за сутки.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.