В Самарской области за сутки обнаружено 1572 случая COVID-19

В воскресенье, 4 сентября, в регионе за сутки госпитализировано 68 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Подтверждено за сутки 1572 случая COVID-19:

— 812 в г. Самара

— 226 в г. Тольятти

— 76 в г. Кинель

— 63 в г. Новокуйбышевск

— 50 в г. Сызрань

— 46 в Волжском районе

— 32 в г. Жигулевск

— 24 в Кинельском районе

— 21 в Безенчукском районе

— 20 в Похвистневском районе

— 19 в г. Похвистнево

— 16 в г. Отрадный

— 16 в Красноярском районе

— 15 в Нефтегорском районе

— 12 в Ставропольском районе

— 10 в Пестравском районе

— 9 в Красноармейском районе

— 9 в Хворостянском районе

— 8 в Борском районе

— 8 в Шигонском районе

— 7 в г. Чапаевск

— 7 в Большеглушицком районе

— 7 в Елховском районе

— 7 в Кинель-Черкасском районе

— 7 в Сергиевском районе

— 6 в г. Октябрьск

— 6 в Клявлинском районе

— 6 в Приволжском районе

— 5 в Кошкинском районе

— 4 в Большечерниговском районе

— 4 в Сызранском районе

— 4 в Челно-Вершинском районе

— 3 в Богатовском районе

— 3 в Исаклинском районе

— 2 в Алексеевском районе

— 1 в Камышлинском районе

— 1 в Шенталинском районе

1343 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 229 человек — при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Всего в регионе зафиксирован 413 961 случай коронавируса. Скончались 7 966 человек, в том числе 2 за сутки.