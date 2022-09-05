Тольяттинка стала победительницей V Пермского марафона

В воскресенье, 4 сентября, в столице Прикамья прошли основные соревнования V Пермского марафона.

В марафонском забеге на 42,195 км у мужчин победу одержал Николай Волков из Санкт-Петербурга, преодолев дистанцию за 2:16:18.

Среди женщин первой забег завершила Любовь Добровольская из Тольятти с результатом 2:38:42.

Призовой фонд состязаний превышает 2,8 млн рублей. Для участников марафона (мужчина и женщина), занявших первое место на дистанции 42,195 км, денежный приз составляет 500 тыс. руб., второе место - 250 тыс. руб., третье место - 100 тыс. рублей. Также победители в различных категориях и возрастных группах были отмечены грамотами, ценными и денежными призами.