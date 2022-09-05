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Олимпийские Спорт

Тольяттинка стала победительницей V Пермского марафона

ПЕРМЬ. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 4 сентября, в столице Прикамья прошли основные соревнования V Пермского марафона.

В марафонском забеге на 42,195 км у мужчин победу одержал Николай Волков из Санкт-Петербурга, преодолев дистанцию за 2:16:18. 

Среди женщин первой забег завершила Любовь Добровольская из Тольятти с результатом 2:38:42.

Призовой фонд состязаний превышает 2,8 млн рублей. Для участников марафона (мужчина и женщина), занявших первое место на дистанции 42,195 км, денежный приз составляет 500 тыс. руб., второе место - 250 тыс. руб., третье место - 100 тыс. рублей. Также победители в различных категориях и возрастных группах были отмечены грамотами, ценными и денежными призами.

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Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

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