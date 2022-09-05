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Строительство Строительство и недвижимость

Жители Самары сказали "нет!" высотной застройке на ул. Фрунзе

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре не поддержали строительство многоэтажных жилых домов в историческом центре - в границах улиц Фрунзе, Комсомольской, Куйбышева и Пионерской. Результаты общественных обсуждений опубликованы на сайте мэрии в субботу, 3 сентября.

Фото: taburent.ru

На обсуждение были вынесены отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на 25 участках общей площадью 1,4 гектара. Квартал входит в границы исторического поселения, где высотность застройки ограничена. Об этом и напомнили мэрии участники обсуждения.

"Отрицательное мнение: строительство многоэтажных домов в историческом центре недопустимо, особенно в свете принятых решений, касающихся статуса Самары как исторического поселения", - написал житель города Л.В.Долонько.

"В зоне исторического центра можно строить не выше четырех этажей, - согласился с ним еще один участник М.А.Третьяков, добавив, что он "категорически против уничтожения старой Самары и застройки ее безликими коробками".

Всего через сайт мэрии поступили семь отрицательных мнений, положительную оценку проекту застройки не высказал никто из горожан.

Напомним, в этом квартале находится проблемный ЖК "Чемпион", достройку которого ведет ГК "Новый Дон". Компания "Специнжстрой", входящая в группу, в 2020 г. выкупила недострой и участки площадью около 0,9 га за 1,5 млн руб. в рамках банкротства застройщика ООО "Регламент".

ЖК "Чемпион" должен был включать 12 домов переменной этажности (6-16 этажей). Однако к моменту банкротства застройщика в 2017 г. был частично возведен лишь один 15-этажный дом. В 2019 г. он был включен в реестр проблемных. По последним данным, его планируют сдать в ноябре этого года.

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