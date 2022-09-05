В Самаре мужчина погиб под колесами поезда на станции Зубчаниновка

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В субботу, 3 сентября, на 1114 км КбшЖД, на станции Зубчаниновка в Самаре под грузовым поездом погиб 48-летний мужчина. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.