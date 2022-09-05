В Самаре на ул. XXII Партсъезда горел павильон "Тандыр №1"

В понедельник, 5 сентября, примерно в 18:23 произошел пожар на ул. XXII Партсъезда, 1в, к. 6 в Советском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия рядом с рынком "Норд" горел торговый павильон "Тандыр №1". Пожару, площадь которого составила 30 кв. м., был присвоен повышенный ранг сложности "1-бис".

Пожар удалось ликвидировать в 18:46.

В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших и пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.