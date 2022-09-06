"Ладья" победила "Ирбис" - 4:2

В своем первом матче сезона "Ладья" встречалась с "Ирбисом" из Казани.

Гости открыли счет в самом начале второго периода. Но в его середине Максим Елькин в меньшинстве завершил свой проход точным броском (1:1). А на 37-й минуте Глеб Лачинов вывел хозяев вперед - 2:1.

В третьем периоде Раиль Газизов сравнял счет, но в концовке, "Ладья" сначала вышла вперед, реализовав удаление казанцев (Остап Маслов), а затем Дмитрий Иванов поставил точку, отправив шайбу в пустые ворота - 4:2 победа "Ладьи".