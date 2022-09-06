"Ладья" победила "Ирбис" - 4:2

В своем первом матче сезона "Ладья" встречалась с "Ирбисом" из Казани.
Гости открыли счет в самом начале второго периода. Но в его середине Максим Елькин в меньшинстве завершил свой проход точным броском (1:1). А на 37-й минуте Глеб Лачинов вывел хозяев вперед - 2:1.
В третьем периоде Раиль Газизов сравнял счет, но в концовке, "Ладья" сначала вышла вперед, реализовав удаление казанцев (Остап Маслов), а затем Дмитрий Иванов поставил точку, отправив шайбу в пустые ворота - 4:2 победа "Ладьи".
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!