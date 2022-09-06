В Самарской области ожидаются дожди и заморозки

В течение наступившей рабочей недели в Самарской области сохранится неустойчивая холодная погода с температурой воздуха, более соответствующей концу месяца. Виной тому арктический воздух, продолжающий беспрепятственно поступать в наш регион с акватории северных морей. В ночные и утренние часы в отдельных районах в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки. Периодическое же прохождение фронтальных разделов будет вызывать небольшие дожди, сообщает Приволжское УГМС.
Во вторник, 6 сентября, облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный, 6...11 м/с. Температура воздуха 10...15°C.
В среду, 7 сентября, ночью переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер западный, 6...11 м/с. Температура воздуха 3...8°C. Днем переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер западный, 6...11 м/с. Температура воздуха 10...15°C.
В четверг, 8 сентября, ночью переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер западный, 6...11 м/с. Температура воздуха 3...8°C. Днем переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер западный, 6...11 м/с. Температура воздуха 10...15°C.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
И это Нарва! Город Российской славы! Печалька.