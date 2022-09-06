В Самарской области ожидаются дожди и заморозки

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В течение наступившей рабочей недели в Самарской области сохранится неустойчивая холодная погода с температурой воздуха, более соответствующей концу месяца. Виной тому арктический воздух, продолжающий беспрепятственно поступать в наш регион с акватории северных морей. В ночные и утренние часы в отдельных районах в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки. Периодическое же прохождение фронтальных разделов будет вызывать небольшие дожди, сообщает Приволжское УГМС.