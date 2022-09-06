Шесть человек эвакуировали из горевшего обувного магазина на ул. Ленинградской в Самаре

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Во вторник, 6 сентября, примерно в 10:22, начался пожар в магазине обуви "Стиль" на ул. Ленинградской, 54 в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.