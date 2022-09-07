"Лада" в первом матче сезона обыграла "Ермак"

В первом матче сезона "Лада" в Ангарске встретилась с "Ермаком".
Счет в концовке второго периода открыли хозяева, реализовав большинство (1:0).
Переломить ход матча тольяттинцы смогли в заключительном периоде. Сначала Никита Аноховский сравнял счет, а затем Иван Романов (в большинстве) принес "Ладе" победу со счетом 2:1.
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