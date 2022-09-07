Изменено расписание судов на маршруте Самара - Зольное

С 6 сентября внесены изменения в расписание судов на маршруте Самара - Зольное.

Рейсы из Самары назначены на 8:30 и 17:30 (ежедневно), обратный - на 14:00. С полным расписанием можно ознакомиться на сайте Самарского речного пассажирского предприятия.