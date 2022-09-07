"Радио Дача" поздравляет всех жителей Самары с Днем города и приглашает 11 сентября отметить этот праздник вместе

11 сентября "Радио Дача — Самара" организует праздничную программу для всех жителей города. С 14:00 до 19:00 на набережной Некрасовского спуска выступят артисты Самарского театра оперы и балета, Самарского художественного театра, а также детского театра "Задумка". Яркие музыкальные фрагменты водевилей, мюзиклов и спектаклей будут интересны как взрослым, так и детям.

На протяжении всего праздника будут работать интерактивные площадки. Гости праздника смогут принять участие в мастер-классах по росписи глиняных фигурок и забавных викторинах.

Все желающие смогут продегустировать напитки и продукты самарских производителей, принять участие в конкурсах и выиграть вкусные и полезные подарки.