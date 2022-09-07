"Радио Дача" поздравляет всех жителей Самары с Днем города и приглашает 11 сентября отметить этот праздник вместе

11 сентября "Радио Дача — Самара" организует праздничную программу для всех жителей города. С 14:00 до 19:00 на набережной Некрасовского спуска выступят артисты Самарского театра оперы и балета, Самарского художественного театра, а также детского театра "Задумка". Яркие музыкальные фрагменты водевилей, мюзиклов и спектаклей будут интересны как взрослым, так и детям.
На протяжении всего праздника будут работать интерактивные площадки. Гости праздника смогут принять участие в мастер-классах по росписи глиняных фигурок и забавных викторинах.
Все желающие смогут продегустировать напитки и продукты самарских производителей, принять участие в конкурсах и выиграть вкусные и полезные подарки.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
И это Нарва! Город Российской славы! Печалька.