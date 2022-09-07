"Росгосстрах": прошедшим летом 78% страховых случаев с имуществом клиентов произошло в частных домах

Специалисты "Росгосстраха" проанализировали причины страховых случаев, которые произошли с имуществом клиентов компании в течение трех летних месяцев. Выяснилось, что подавляющее число страховых событий — 78% — было зафиксировано в частном домостроении. При этом в целом страховое возмещение в этом сегменте составило более 88,5% всех выплат компании по страхованию имущества с июня по август.

Самым распространенным страховым событием в частном домостроении в летний период остаются повреждения имущества из-за непогоды — сильного ветра, урагана, паводка, града. Разбушевавшаяся летом стихия стала причиной 62% обращений клиентов компании за страховым возмещением.

"Суммы выплат из-за природных катаклизмов, как правило, в разы меньше, чем из-за огня, так как повреждения из-за непогоды в большинстве случаев небольшие, — рассказывает начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова. — В среднем страховая выплата по разрушениям из-за непогоды строений составила порядка 15 тыс. рублей. Хотя эти деньги тоже наверняка не будут лишними для владельца дома при ликвидации последствий природной стихии и восстановлении имущества. В то же время нередко страховая выплата составляет 150–250 тыс. рублей. А самая маленькая страховая выплата летом этого года — чуть больше 200 рублей — была в Кемеровской области: поваленное ветром дерево рухнуло рядом с домом и при падении слегка повредило кровлю".

На повреждения имущества огнем за лето в загородных домах пришлось 17% заявлений, притом что доля выплат по ним составила 73% от общей суммы выплат по всем страховым событиям. Самую крупную сумму — почти 7,2 млн рублей — "Росгосстрах" выплатил собственнику жилья в Щелковском районе Подмосковья: от удара молнии бревенчатый дом с мансардой, пристройкой и крыльцом сгорел полностью.

Жаркое лето и природные пожары, охватившие в этом году различные регионы страны, в частности Курганскую область, Красноярский край, Дальний Восток, Юг России и регионы Центрального федерального округа и Поволжья стали причиной относительно небольшого числа страховых выплат клиентам компании.

"Основных причин здесь две, — комментирует Юлия Серова. — Первая — это та, что огнеборцы ценой невероятных усилий в подавляющем числе случаев все же смогли остановить огонь буквально на подступах к населенным пунктам. А вторая — несмотря на печальные примеры, когда из-за природных пожаров частично или полностью выгорают деревенские улицы, а подчас и деревни, люди все еще не торопятся страховать свое жилье, надеясь на материальную поддержку муниципальных и федеральных органов власти. Хотя такие денежные выплаты, как правило, значительно меньше, чем страховые".

На третьем месте заливы — подано 10% заявлений; 7% — обращения из-за краж имущества.

Проанализировав в разрезе регионов страховой портфель по доле застрахованных домостроений, специалисты "Росгосстраха" отметили, что чаще всего страховые случаи в летнее время происходили в республиках Чувашия, Татарстан, Башкортостан, Москве и Подмосковье, Вологодской, Нижегородской, Пензенской и Рязанской областях, а также в Мордовии.

В 99,9% страховых случаев клиенты компании получали страховую выплату в течение предусмотренного Правилами страхования срока — 20 дней с момента подачи полного пакета документов. При этом в подавляющем большинстве случаев на урегулирование страхового события у компании уходило всего 5 рабочих дней.