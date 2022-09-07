Проект "Волжский акцент" представит фильм по итогам музыкальной экспедиции

По итогам музыкально-этнографической экспедиции "Волжский акцент. Культурный диалог времен" выпустят фильм. В его основу войдут материалы, снятые командой проекта в Костромской, Нижегородской, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Астраханской областей, а также в Татарстане, Марий Эл и Чувашской республике.

Участники проекта работали с архивными материалами и на их основе воссоздавали редкие народные инструменты, характерные для волжской культуры. Например, двойную жалеику, шапар, марийские гусли, пастушью барабанку и другие. Ориентируясь на звучание этих инструментов, народных композиций и наигрышей, вплетенных в современное поп-звучание, композитор Владимир Кошелев написал сюиту "Диалог времен". На каждой остановке экспедиции команда проекта организовывала концерты, где "Волга-Фолк Оркестр" под управлением Дмитрия Буцыкова исполнял эту сюиту на уникальных народных инструментах. В концерте принимали участие местные музыканты. А остановки были продуманы так, чтобы приблизиться к местам, где тот или иной редкий народный инструмент пользовался особой популярностью.

Во время этого турне участники команды "Волжского акцента" знакомились с местным жителями, носителями уникальной исторической памяти, которые могли рассказать и показать правильную игру на инструментах, так как это выглядело изначально. На основе всех этих музыкальных приключений смонтируют фильм, который можно будет увидеть в социальных сетях проекта или на официальном сайте.

Проект фильма был задуман изначально. Для этого вместе с командой музыкантов в экспедицию отправилась съемочная группа. По словам создателей "Волжского акцента", среди которых режиссер Сергей Кривчиков, композитор Владимир Кошелев, музыканты Дмитрий Буцыков и Андрей Давыдов, они уверены, что фильм станет отличным учебным материалом для ознакомления с музыкальной волжской культурой в образовательных учреждениях, хотя бы в рамках внеклассных уроков.

Напомним, 8 сентября, в 19:00, в Самарской филармонии состоится итоговый концерт проекта "Волжский акцент. Культурный диалог времен", где исполнят оригинальную сюиту. А пока у организаторов проекта уже есть планы на следующее путешествие.