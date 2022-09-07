Дерзкая Лаборатория молодой режиссуры началась в "СамАрте"

Во вторник, 6 сентября, в Самарском театре юного зрителя "СамАрт" начала работу XVIII Лаборатория молодой режиссуры.

В рамках проекта представят четыре эскиза, созданных специально для лаборатории, которые, возможно, в будущем станут основой больших спектаклей, а, может быть, будут сразу же забыты, как страшный сон.

Свои театральные эксперименты представят режиссеры Денис Хуснияров, Артем Галушин, Артем Терехин, Владимир Данай. По словам руководителя лаборатории Михаила Бартенева, в 2022 г. собрались достаточно опытные режиссеры, перед которыми не ставили никаких ограничений, кроме условия, что эскиз должен ориентироваться на молодежную аудиторию.

Ругать или хвалить эскизы собрались заслуженные театральные критики Евгения Тропп, Татьяна Тихоновец, Владимир Спешков. Им и приглашенным гостям предстоит увидеть и обсудить интерпретации пьес "Мама, я блогер" Александры Стрижевской, "За белым кроликом" Марии Огневой и "Гроза" Александра Островского. Лаборатория продлится до 10 сентября.

В первый день проекта на суд зрителей свой эскиз выставил Денис Хуснияров. В работу он взял пьесу "Мама, мне оторвало руку" екатеринбургского драматурга Марии Конторович. В основе текста ученицы Николая Коляды драматическая история про 16-летнюю дерзкую, хамоватую, запутавшуюся, как и многие подростки, Машку, которая сталкивается с разными людьми из своего окружения с требованиями любви. В лучших традициях подросткового настроения, она податлива к тем, кто ее использует, и хамит тем, кто к ней "с добром". Чтобы уравновесить свой мир, она вводит выдуманного персонажа "огонь мужика Стармена". Истерики, конфликты, страх перед будущим — со всем этим придется столкнуться и зрителю.

Режиссер не стал ограничиваться рамками сцены и просто хаотично расставил в холле стулья для зрителей, чтобы Машка ходила мимо, а зритель чувствовал, что такие Машки "среди нас" и порой могут подойти и потребовать "подвинуться" или "освободить место".

В каст он взял актрис Валерию Павлюк, Елену Голикову, Веронику Львову, а на роли мужских персонажей пригласил Алексея Елхимова и Андрея Пенькова. Так как история подростковая, то эмоции и слезы льются рекой. Наверняка, для актеров это стало настоящим психологическим испытанием, потому что все эти выпады неуравновешенной Машки — стресс даже для зрителя.

Главная героиня в исполнении Валерии Павлюк справилась с задачей, заставив зрителей одновременно и ненавидеть, и жалеть ее строптивого персонажа. Не ясно, насколько история маргинализированной истеричной девочки окажется близка молодой аудитории "СамАрта", ведь все здесь рассчитано на эмпатию, но эмоциональную бурю режиссер и актеры обеспечивают.