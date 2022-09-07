16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Фестиваль IRONSTAR при поддержке ВСК возвращается в Москву "Росгосстрах" усовершенствовал продукты страхования для опытных автомобилистов ВСК застраховала автопарк "Приморского лесничества" Россияне любят лечиться в июле: ВСК проанализировал пик посещений врачей летом ВСК застраховала ответственность компании Сахатранснефтегаз

Страхование Финансы

ВСК проанализировал ДТП с участием слабого пола в РФ

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 73
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Страховой Дом ВСК выявил самый "аварийный" возраст для автоледи. Так, согласно исследованию компании, в 2022 году чаще всего участницами "тотальных" ДТП становились водители в возрасте 38 лет — на них приходится 6% от общего количества подобных страховых случаев среди женщин. На втором возрасте автолюбительницы в возрасте 33 лет (5%), на третьем — в возрасте 61 года (4%). Пик ДТП, результатом которых стала полная гибель авто, пришлась на первый квартал.

22% "тотальных" ДТП с участием женщин-водителей в ВСК было зафиксировано в январе. В топ времен года по числу серьезных аварий также вошли март (19%) и февраль (16%). Реже всего женщины попадают в серьезные аварии летом.

Самые "аварийные" автоледи, без учета Москвы и Санкт-Петербурга, проживают в Воронежской области (в регионе зафиксировано 5% от общего числа "тотальных" ДТП с женщинами-водителями), Ростовской области (4%) и Краснодарском крае (3%).

Чаще всего с конструктивной гибелью авто в результате ДТП сталкиваются владелицы Renault (19% от общего числа тотальных ДТП с женщинами-водителями), Kia (16%), Hyundai (10%), ВАЗ (9%) и Volkswagen (5%). В рейтинг моделей авто, чаще всего попадающих в "тотальные" ДТП, вошли:

  • 1 место — Renault Sandero
  • 2 место — Kia Rio и Lada Granta
  • 3 место — Hyundai Creta

Средняя выплата женщинам-водителям в ВСК в 2022 году в связи с полной гибелью авто составила почти 900 тысяч рублей. Самая крупная компенсация с начала года была произведена жительнице Московской области в связи с конструктивной гибелью авто Volkswagen Tiguan — 2 млн рублей. Еще одна крупная выплата 1,9 млн рублей — была произведена владелице BMW X5 из Москвы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2