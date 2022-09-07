Стала известна программа мероприятий на День города в Самаре

В День города на набережной пройдут Фестиваль фитнеса, выставка "Сделано в Самаре" и программа "Народы Поволжья".
11 сентября с 10:00 до 20:30 под Чкаловским спуском 2-й очереди набережной пройдет фестиваль фитнеса. Будут работать зона функциональных тренировок и занятий йогой, детская и футбольная площадки. На главной сцене - показательные выступления по капоэйре, бальным танцам, бодибилдингу и открытый урок по зумбе.
На набережной (у бассейна ЦСКА) 11 сентября с 10:00 до 20:00 - выставка "Сделано в Самаре". Местные предприниматели представят свои товары, пройдут различные мастер-классы, запланирован розыгрыш сувениров.
На 4-й очереди набережной 11 сентября - концертно-игровая программа "Народы Поволжья: культура, традиции, обычаи". С 14:00 и до 17:00 будут работать тематические площадки, мастер-классы по древнерусской каллиграфии, гончарному делу, ткачеству и плетению, бои на средневековом оружии, показательные выступления воспитанников военно-патриотического клуба.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
И это Нарва! Город Российской славы! Печалька.