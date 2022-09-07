БК "Самара" подписал центрового Никиту Зверева

Центровой Никита Зверев продолжит карьеру в "Самаре".

Рост 210 см. Родился 6 апреля 1994 года. Выступал за юношескую команду "Химок" (2011/2012), молодежную и основную команды "Локомотива-Кубань" (2013-2016), "Строитель" (Энгельс, январь-апрель 2016 г.), молодежную и основную команды "Нижнего Новгорода" (июнь 2016 - февраль 2018), "Иркут" (июль-декабрь 2018 г.), "Уралмаш" (январь-апрель 2019 г.), "Уфимец" (2019-2021), "Купол-Родники" (2021/2022).

В сезоне-2021/2022 принял участие в 37 матчах Суперлиги-1 и Кубка России, в которых в среднем набирал 7,6 очка, делал 6,5 подбора и 1 блокшот.