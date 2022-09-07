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Баскетбол Спорт

БК "Самара" подписал центрового Никиту Зверева

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Центровой Никита Зверев продолжит карьеру в "Самаре".

Рост 210 см. Родился 6 апреля 1994 года. Выступал за юношескую команду "Химок" (2011/2012), молодежную и основную команды "Локомотива-Кубань" (2013-2016), "Строитель" (Энгельс, январь-апрель 2016 г.), молодежную и основную команды "Нижнего Новгорода" (июнь 2016 - февраль 2018), "Иркут" (июль-декабрь 2018 г.), "Уралмаш" (январь-апрель 2019 г.), "Уфимец" (2019-2021), "Купол-Родники" (2021/2022).

В сезоне-2021/2022 принял участие в 37 матчах Суперлиги-1 и Кубка России, в которых в среднем набирал 7,6 очка, делал 6,5 подбора и 1 блокшот.

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

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