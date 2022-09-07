Ликвидирован пожар в здании бывшего дома печати в Самаре

В среду, 7 сентября, в 20:03 был ликвидирован пожар в здании бывшего дома печати на пр. Карла Маркса в Самаре, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что сообщение о задымлении в данном здании поступило в экстренную службу в 16:44. Огнеборцы были направлены на вызов по повышенному рангу сложности пожара "1-БИС". Задымление наблюдалось в районе кровли.

В 18:13 пожар был локализован на площади 20 кв. м. А в 20:03 его удалось полностью ликвидировать.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.