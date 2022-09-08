Презентована уникальная концертная программа на льду "Вертикаль времени Высоцкого"

В ноябре 2022 г. исполняется 55 лет со дня первого стадионного концерта Владимира Семеновича Высоцкого в г. Куйбышеве. В ознаменование этой памятной даты в Самаре 26 ноября в спортивно-концертном комплексе "Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого" на Молодогвардейской состоится большой ледовый концерт, в котором примут участие заслуженные и народные артисты театра и кино, а также именитые фигуристы — чемпионы мировых и европейских соревнований, мастера спорта и участники мировых ледовых шоу.

Организаторы проекта презентовали концертную программу на льду "Вертикаль времени Высоцкого" в ходе пресс-конференции, состоявшейся 7 сентября. Директор культурного центра-музея "Дом Высоцкого на Таганке" Никита Высоцкий, главный режиссер ледового шоу Светлана Краюшкина, продюсер проекта Анастасия Смолякова, директор государственного музея Владимира Высоцкого Михаил Трифонов рассказали о главной особенности и сложности программы — соединении двух самодостаточных жанров в один.

"Этот проект уникальный и создается впервые. В представлении будут синтезированы различные виды искусства, будут звучать песни и стихи Владимира Высоцкого в исполнении актеров, представлены номера на льду. Проект непростой, в том числе технически, но думаю, это будет интересно не только в Самаре, это будет такая общероссийская акция", — отметил Никита Высоцкий. Вся концертная программа с масштабной сценической застройкой и сложной световой партитурой пройдет в сопровождении симфонического оркестра. Организаторы подчеркнули: шоу в его полном виде будет показано только в Самаре, если проект будет продолжен, то только частично. В этом тоже своя уникальность для нашего города.

В основе такого творческого симбиоза — исторический факт. В 1967 году Владимир Высоцкий впервые за свою карьеру выступил перед шеститысячным залом в куйбышевском Дворце спорта. Позже в его жизни были и другие масштабные площадки в разных городах, но именно здесь, на Волге, это было впервые. История повторяется, но теперь это — новый современный ледовый дворец, оснащенный по последнему слову техники мирового уровня, который в этом году получил имя Высоцкого. По мнению организаторов, интересным для зрителя будет и сценарный ход, и видеоконтент концерта на льду, прозвучат стихи самого Высоцкого и стихи, написанные о нем. Зрители будут полностью погружены в действие, что развернется на сцене и на льду, станут соучастниками каждого номера, прочувствуют всю масштабность личности Высоцкого вместе с именитыми артистами и фигуристами, услышат песню Владимира Семеновича, написанную о городе Куйбышеве и его жителях, которую представит Александр Ф. Скляр.

"Замысел родился еще в ходе проведения Грушинского фестиваля. Я называю этот проект событием — как стал событием первый концерт Владимира Семеновича Высоцкого в Куйбышеве. Надеюсь, что для наших жителей и гостей — ценителей творчества поэта и актера — проект станет настоящим подарком, а молодежь поближе познакомится с талантом Высоцкого", — отметил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

"Грандиозное спортивное сооружение и грандиозное мероприятие — нам очень приятно быть задействованными в нем. Думаю, красота фигурного катания приумножит праздник песни этого великого человека. Тем более накануне мы будем проводить здесь соревнования с участием всех наших великих спортсменов — чемпионов мира, Европы, Олимпийских игр, — под названием "Гран-при". Такое мероприятие принято проводить в пяти городах страны. Закончив "Гран-при", мы переключимся всеми силами на проект "Вертикаль времени Высоцкого". Такая грандиозность и уникальная задумка — это огромная ответственность. Спасибо Никите Высоцкому, что он так душевно, светло, профессионально созидает память о своем отце. Это очень приятно", — подчеркнула президент федерации фигурного катания на коньках Самарской области, вице-президент федерации фигурного катания на коньках России Вера Богуш.

В концертной программе примут участие Никита Высоцкий, Дмитрий Харатьян, Нонна Гришаева, Александр Ф. Скляр, Екатерина Гусева, Дмитрий Дюжев, Вениамин Смехов, Александр Домогаров, Евгений Дятлов и другие.

В преддверии концерта во Дворце Спорта имени Владимира Высоцкого будет представлена выставка, посвященная Владимиру Семеновичу и его знаменитому выступлению в Куйбышеве.

Стоит сказать, что ледовый концерт "Вертикаль времени Высоцкого" открывает череду событий, посвященных юбилею великого исполнителя, поэта и актера Владимира Высоцкого, который состоится в следующем, 2023-м году.