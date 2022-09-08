Презентована уникальная концертная программа на льду "Вертикаль времени Высоцкого"

В ноябре 2022 г. исполняется 55 лет со дня первого стадионного концерта Владимира Семеновича Высоцкого в г. Куйбышеве. В ознаменование этой памятной даты в Самаре 26 ноября в спортивно-концертном комплексе "Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого" на Молодогвардейской состоится большой ледовый концерт, в котором примут участие заслуженные и народные артисты театра и кино, а также именитые фигуристы — чемпионы мировых и европейских соревнований, мастера спорта и участники мировых ледовых шоу.
Организаторы проекта презентовали концертную программу на льду "Вертикаль времени Высоцкого" в ходе пресс-конференции, состоявшейся 7 сентября. Директор культурного центра-музея "Дом Высоцкого на Таганке" Никита Высоцкий, главный режиссер ледового шоу Светлана Краюшкина, продюсер проекта Анастасия Смолякова, директор государственного музея Владимира Высоцкого Михаил Трифонов рассказали о главной особенности и сложности программы — соединении двух самодостаточных жанров в один.
"Этот проект уникальный и создается впервые. В представлении будут синтезированы различные виды искусства, будут звучать песни и стихи Владимира Высоцкого в исполнении актеров, представлены номера на льду. Проект непростой, в том числе технически, но думаю, это будет интересно не только в Самаре, это будет такая общероссийская акция", — отметил Никита Высоцкий. Вся концертная программа с масштабной сценической застройкой и сложной световой партитурой пройдет в сопровождении симфонического оркестра. Организаторы подчеркнули: шоу в его полном виде будет показано только в Самаре, если проект будет продолжен, то только частично. В этом тоже своя уникальность для нашего города.
В основе такого творческого симбиоза — исторический факт. В 1967 году Владимир Высоцкий впервые за свою карьеру выступил перед шеститысячным залом в куйбышевском Дворце спорта. Позже в его жизни были и другие масштабные площадки в разных городах, но именно здесь, на Волге, это было впервые. История повторяется, но теперь это — новый современный ледовый дворец, оснащенный по последнему слову техники мирового уровня, который в этом году получил имя Высоцкого. По мнению организаторов, интересным для зрителя будет и сценарный ход, и видеоконтент концерта на льду, прозвучат стихи самого Высоцкого и стихи, написанные о нем. Зрители будут полностью погружены в действие, что развернется на сцене и на льду, станут соучастниками каждого номера, прочувствуют всю масштабность личности Высоцкого вместе с именитыми артистами и фигуристами, услышат песню Владимира Семеновича, написанную о городе Куйбышеве и его жителях, которую представит Александр Ф. Скляр.
"Замысел родился еще в ходе проведения Грушинского фестиваля. Я называю этот проект событием — как стал событием первый концерт Владимира Семеновича Высоцкого в Куйбышеве. Надеюсь, что для наших жителей и гостей — ценителей творчества поэта и актера — проект станет настоящим подарком, а молодежь поближе познакомится с талантом Высоцкого", — отметил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.
"Грандиозное спортивное сооружение и грандиозное мероприятие — нам очень приятно быть задействованными в нем. Думаю, красота фигурного катания приумножит праздник песни этого великого человека. Тем более накануне мы будем проводить здесь соревнования с участием всех наших великих спортсменов — чемпионов мира, Европы, Олимпийских игр, — под названием "Гран-при". Такое мероприятие принято проводить в пяти городах страны. Закончив "Гран-при", мы переключимся всеми силами на проект "Вертикаль времени Высоцкого". Такая грандиозность и уникальная задумка — это огромная ответственность. Спасибо Никите Высоцкому, что он так душевно, светло, профессионально созидает память о своем отце. Это очень приятно", — подчеркнула президент федерации фигурного катания на коньках Самарской области, вице-президент федерации фигурного катания на коньках России Вера Богуш.
В концертной программе примут участие Никита Высоцкий, Дмитрий Харатьян, Нонна Гришаева, Александр Ф. Скляр, Екатерина Гусева, Дмитрий Дюжев, Вениамин Смехов, Александр Домогаров, Евгений Дятлов и другие.
В преддверии концерта во Дворце Спорта имени Владимира Высоцкого будет представлена выставка, посвященная Владимиру Семеновичу и его знаменитому выступлению в Куйбышеве.
Стоит сказать, что ледовый концерт "Вертикаль времени Высоцкого" открывает череду событий, посвященных юбилею великого исполнителя, поэта и актера Владимира Высоцкого, который состоится в следующем, 2023-м году.
Последние комментарии
Стоит пожелать быстрейшей реализации проекта. Самара волжская жемчужина!
Дополнительно, стоит отметить, что кол- во выходящих с мастерской - лукавство. И да, упавшее качество привело к тому, что человек потерял вообще все заказы. Кстати, на авито- куча классных мастеров, их надо только найти
Вставлю 5 копеек, за державу обидно. 1. В НХЛ - ну нет. К сожалению, работ Егора там - нет. 2. В КХЛ - ну нет, к сожалению, работ Егора - там нет 3. Для ЖХЛ - работу полностью была переделана, шлем смывали. И там - нет. В мастерской круто рисовали Арина и Маргарита, но - девочки работают в другом месте. Лично заказывал у Егора шлема, еа выходе- из 5 шлемов, нарисовал 2, три не нарисовал. Пытался обмануть, взять деньги, а шлема не сделанные отдать после. Что странно, отправлял их рисовать в другой город. На мои просьбы пояснить - отвечал, что не будет со мной обсуждать. К сожалению, за ним пришлось переделывать порядка 8 шлемов, или больше. Отлично работает в мастерской его супруга, руки - золотые. Но, не желание слушать заказчиков, угрозы, а также полнейшее принебрежение уважением к людям свели все процессы с Егором - к нулю. Было интересно работать, но - выводы каждый делает сам. PS Ну совсем ни чего личного, кстати.
Установка памятника Тамерлану, как победителю на Самарской земле противоречит историческому значению битвы и не патриотична. Войска Тохтамыша были собраны из представителей местного населения. И хоть конкретная битва была проиграна, она остановила проход захватчиков дальше на Русь. Кроме того пропаганда воинских успехов Узбекистана на российской земле неуместно.
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.