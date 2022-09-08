Мужчина погиб при пожаре в Самарской области

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В среду, 7 сентября, примерно в 14:32, начался пожар на ул. Трехозерной, 9 в пос. Трехозерный в Челно-Вершинском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.