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Страхование Финансы

ВСК защитила опасные производственные объекты МБУ "СМЭУ"

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Калужский филиал Страхового Дома ВСК застраховал гражданскую ответственность владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасных производственных объектах Муниципального бюджетного учреждения "Специализированное монтажно-эксплуатационное управление".

Страховая защита действует конца лета 2023 года. Согласно договору, застрахованы оказались 10 гидротехнических сооружений, расположенных в Калуге. В случае аварии на объектах ВСК необходимо будет возместить ущерб, нанесенный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц. Стоимость контракта составила почти 200 тысяч рублей, страховая сумма 100 млн руб.

"ВСК на протяжении 30 лет помогает важным предприятиям жизнедеятельности оберегать здоровье сотрудников и сбережения собственников. В случае с МБУ "СМЭУ" мы также будем рады защитить работников и имущество третьих лиц от аварий на опасных производственных объектах. Надеемся, таких случаев удастся избежать, но при возникновении рисков мы готовы оказывать помощь", — отметил директор Калужского филиала Антон Самсонов.

МБУ "СМЭУ" создано в целях обеспечения безопасности жизни, здоровья и собственности граждан посредством содержания и обслуживания технических средств организации дорожного движения. Под ответственность учреждения попадают содержание более 8 тысяч дорожных знаков и работа более 100 светофорных объектов Калужской области.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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