При пожаре в Нефтегорском районе пострадал мужчина

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В среду, 7 сентября, около 23:48, начался пожар на ул. Больничной, 4 в с. Дмитриевка Нефтегорского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.