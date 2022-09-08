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Экономика и бизнес

Технологическим предпринимателям Самары расскажут, как получить грантовую поддержку на развитие своего бизнеса

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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14-15 сентября технопарк "Жигулевская долина" проведет бесплатный онлайн-семинар о программе "Развитие", направленной на финансирование инновационных компаний. Участники узнают, как грамотно подать заявку на привлечение инвестиций и рассчитать основные экономические плановые показатели. Мероприятие пройдет в рамках цикла онлайн-семинаров о возможностях программ Фонда содействия инновациям.

"Развитие" — это программа фонда, направленная на финансирование предприятий, уже выпускающих высокотехнологичную продукцию и стремящихся диверсифицировать производство или снизить издержки. Победители смогут получить грант размером от 15 до 20 млн руб. (выдается на проведение НИОКР, при условии привлечения софинансирования от 30 до 100%).

На онлайн-семинаре обсудят оформление заявки на конкурсы программы "Развитие", основные ошибки, допускаемые при заполнении, а также порядок рассмотрения конкурсных заявок. Слушателям встречи расскажут, как оценить и обосновать инновационность продукта и описать бизнес-модель проекта. Спикерами выступят эксперты Фонда содействия инновациям, сотрудники учреждений инновационной инфраструктуры и представители венчурных фондов. Участники на примере реальных кейсов смогут рассмотреть лучшие практики технологического предпринимательства от победителей программы "Развитие".

Кроме этого, в рамках мероприятия затронут темы, важные для функционирования любого технологического бизнеса: unit-экономика стартапа, описание бизнес-модели, оценка рынков (TAM/SAM/SOM), защита интеллектуальной собственности, конкурентный анализ, плановые экономические показатели.

К участию приглашаются технологические предприниматели, участники программы "УМНИК" и "Развитие", победители программы "Развитие-НТИ", представители научного и академического сообщества, а также сотрудники учреждений инновационной инфраструктуры Самарской области.

Зарегистрироваться на бесплатный онлайн-семинар можно по ссылке: grantevent.ru.

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