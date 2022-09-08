Прозрачность сентябрьских выборов обеспечат общественные наблюдатели

Уже завтра стартует голосование #ЕДГ2022. За ходом голосования будут следить общественные наблюдатели. В Самарской области более 200 человек заявились и прошли обучение для того, чтобы контролировать соблюдение закона и процедуры выборов в #ЕДГ2022.
9, 10 и 11 сентября в Самарской области будут выбирать депутата губернской думы по Красноярскому округу, а также депутатов в представительные органы внутригородских районов Самары и отдельных муниципалитетов.
Общественное наблюдение за выборами в регионе ведется третий год. Общественников на семинарах заранее учат оперативно реагировать на попытки дестабилизации избирательного процесса, предотвращать возможные нарушения, знакомят с процессом голосования и подсчета результатов. Будущие наблюдатели обязательно изучают основы законодательства, регламентирующего права и обязанности голосующего. Поэтому среди общественных наблюдателей традиционно много будущих юристов и людей, уже состоявшихся в профессии.
Профессор Самарского университета, сопредседатель Общественного штаба по независимому наблюдению за голосованием Виктор Полянский отметил, что в 63-м регионе сложился хороший опыт общественного наблюдения. Оно велось в ходе выборов президента Российской Федерации, на выборах губернатора Самарской области, а также во время голосования по изменениям в Конституцию России и других избирательных кампаний.
Как отмечают эксперты, важно, что общественные наблюдатели не работают на интересы каких-либо конкурирующих политических сил. В их задачу входит отслеживание законности всех выборных процедур и в конечном счете честности результатов голосования.
"Главная задача наблюдателей будет состоять в обеспечении чистоты и прозрачности предстоящих выборов и законности их итогов. Выборы должны отражать волю и интересы населения и действовать независимо от какого-либо политического или социального фактора", - подчеркнул Виктор Полянский.
Особенностью #ЕДГ2022 стало увеличение общественных наблюдателей. Также Общественная палата сможет направить своих представителей не только в участковые, но и в территориальные избиркомы. Это основные изменения избирательного процесса этого года.
В конце августа Общественная палата Самарской области подписала соглашение о сотрудничестве при осуществлении общественного наблюдения за выборами с региональными отделениями политических партий, а также с целым рядом некоммерческих организаций.
"Общественной палате Самарской области удалось сформировать некий костяк наблюдателей, которые прониклись настоящим, неподдельным интересом к выборам. Это так называемые "знакомые все лица", которые, как правило, не просто отсиживаются на стуле, а реально интересуются всей процедурой выборов и тонкостями избирательного законодательства. Они задают интересные вопросы, готовы сами делиться опытом разрешения спорных и конфликтных ситуаций на избирательных участках. Но в этом году заявилось много и тех, кто сталкивается с наблюдением впервые. Поэтому в дни голосования каждый из наблюдателей сможет получить поддержку и проконсультироваться по телефону "горячей линии" для наблюдателей с членами общественного штаба и командой юристов", - подчеркнула член ТИК Октябрьского района Оксана Круглова.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.