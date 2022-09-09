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Общество

В день этнофестиваля "Наследие народов" будут работать бесплатные автобусные маршруты

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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11 сентября ко Дню дружбы народов в Самаре организуют этнофестиваль "Наследие народов", который пройдет в этнокультурном комплексе "Парк дружбы народов".

Для удобства жителей 11 сентября с 11:00 до 18:45 перевозчиком будут выполняться рейсы по 3 специальным автобусным маршрутам, по которым будут следовать низкопольные автобусы:
— № 86 — "Автостанция Аврора" — Парк Дружбы народов";
— № 87 — "ТРК "Сити Парк" (г. Новокуйбышевск) — Парк Дружбы народов";
— № 88 — "Микрорайон "Южный Город" (ул. Раздольная) — Парк Дружбы народов".

Время курсирования автобусов по специальным маршрутам:
— начало движения от начальных точек — в 11:30;
— окончание движения от Парка Дружбы народов — в 18:45.

Проезд бесплатный. 

Обращаем внимание на то, что автобусы будут отправляться по мере наполняемости. Во время пути по специально организованным маршрутам остановок по требованию пассажиров не планируется.
Также 11 сентября автобусы, которые осуществляют рейсы по городскому маршруту № 5д "Губернский рынок — поселок Сухая Самарка", будут заезжать на остановку общественного транспорта "Парк Дружбы народов". Оплата проезда по маршруту № 5д — в соответствии с действующими регулируемыми тарифами.

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