В день этнофестиваля "Наследие народов" будут работать бесплатные автобусные маршруты

11 сентября ко Дню дружбы народов в Самаре организуют этнофестиваль "Наследие народов", который пройдет в этнокультурном комплексе "Парк дружбы народов".
Для удобства жителей 11 сентября с 11:00 до 18:45 перевозчиком будут выполняться рейсы по 3 специальным автобусным маршрутам, по которым будут следовать низкопольные автобусы:
— № 86 — "Автостанция Аврора" — Парк Дружбы народов";
— № 87 — "ТРК "Сити Парк" (г. Новокуйбышевск) — Парк Дружбы народов";
— № 88 — "Микрорайон "Южный Город" (ул. Раздольная) — Парк Дружбы народов".
Время курсирования автобусов по специальным маршрутам:
— начало движения от начальных точек — в 11:30;
— окончание движения от Парка Дружбы народов — в 18:45.
Проезд бесплатный.
Обращаем внимание на то, что автобусы будут отправляться по мере наполняемости. Во время пути по специально организованным маршрутам остановок по требованию пассажиров не планируется.
Также 11 сентября автобусы, которые осуществляют рейсы по городскому маршруту № 5д "Губернский рынок — поселок Сухая Самарка", будут заезжать на остановку общественного транспорта "Парк Дружбы народов". Оплата проезда по маршруту № 5д — в соответствии с действующими регулируемыми тарифами.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
И это Нарва! Город Российской славы! Печалька.