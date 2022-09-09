8 сентября в OLIMPBET чемпионате МХЛ "Ладья" на своем льду встретилась со "Спутником" из Альметьевска.
Счет в середине стартового периода открыл защитник "Спутника" Кирилл Медведев. Но на последних секундах стартовой трети Дмитрий Иванов сравнял счет - 1:1.
Переломным оказался второй период, когда сначала Остап Маслов вывел "Ладью" вперед, а затем Александр Захарин увеличил счет - 3:1.
Третий период не принес изменений результата - "Ладья" одержала вторую победу на старте.
Голкипер хозяева Данила Овчарик сыграл свой первый полный матч в МХЛ и, отразив 30 бросков, одержал первую победу.
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