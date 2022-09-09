Возобновлена работа экскурсионного маршрута "Каменная Чаша"

С 7 сентября экскурсионный маршрут "Каменная Чаша" возобновил свою работу в прежнем режиме.
Гостей ждут с 9:00 до 17:00, сообщает пресс-служба Жигулевского заповедника.
С 7 сентября экскурсионный маршрут "Каменная Чаша" возобновил свою работу в прежнем режиме.
Гостей ждут с 9:00 до 17:00, сообщает пресс-служба Жигулевского заповедника.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
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Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....