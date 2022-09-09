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Туризм Общество

Возобновлена работа экскурсионного маршрута "Каменная Чаша"

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 7 сентября экскурсионный маршрут "Каменная Чаша" возобновил свою работу в прежнем режиме.

Гостей ждут с 9:00 до 17:00, сообщает пресс-служба Жигулевского заповедника. 

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Последние комментарии

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

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