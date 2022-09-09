При тушении пожара в пос. Светлый Ключ под Самарой обнаружили тело мужчины

В четверг, 8 сентября, примерно в 20:09, начался пожар на ул. Садовой, 20 в пос. Светлый Ключ Красноярского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Горел частный дом на площади 80 кв. м. В борьбе с огнем участвовали восемь человек, пожар ликвидировали в 22:30.
На месте происшествия обнаружили тело 67-летнего мужчины.
Обстоятельства гибели человека устанавливают. Также выясняется причина пожара.
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Сочувствую всем вам которые остались в такой период без крыши на голове,и огромный респект нашим ребятам с Дагестана которые до приезда пожарных помогли людям один из них был мой муж и очень был впечатлён от некоторых людей которые смотрели на все это с телефонами в руках нежели помочь чем -нибудь . Главное все живы здоровы Мира и добра всем 🤝
Вчера пожар не пожалел Челышевский дом и семью моей двоюродной сестры Кривошеевой (Бегназаровой) Светланы Васильевны. Мой племенянник и сестра чуть не задохнулись от дыма. Племянник сумел выскочить через плотную завесу чёрного дыма, чуть не потерял сознание. Двигался наощупь с 3 этажа. А сестра хотела уже прыгать с окна 3 этажа. Но, двое молодых прохожих, ребят, с рыжими бородами, увидев пожар, не остались безучастными. До момента спасения они всячески поддерживали сестру и помогали пожарным. Если они читают, или кто-то их узнает, передайте пожалуйста им земной поклон и огромное человеческое спасибо. Спасибо пожарным, которые быстро и чётко сработали. Спасли по пожарной лестнице помимо моей сестры 96-летнюю бабушку с котом, маму с маленьким сыном. Всё, что нажито за всю жизнь. утрачено за 1 час пожара. Не пожелаешь и врагу такое. До ночи с сестрой ездили покупать вещи первой необходимости - нижнее белье, одежду для дома, для выхода, лекарства. Пожарные и органы дознания должны исследовать место пожара для установления причин и дать заключение - можно забрать уцелевшие вещи/документы или нет. Можно ли проживать или нет. Но по нашим данным перекрытия в общей кухне на 3 этаже провалились до 1 этажа. Хочется обратиться к властям, мэру г. Самары Лапушкиной Е. В., губернатору Самарской области Азарову Д.И. с просьбой помочь с быстрым расселением и компенсацией пострадавшим. Также давно вынашивается вопрос реконструкции этого памятника исторического и архитектурного наследия. Это очень красивое здание снаружи, но практически аварийное изнутри. К тому же это коммунальное жилье с тараканами, которых невозможно извести. Кто не знает, можете почитать https://drugoigorod.ru/chelichovsky_house/ Это ли не лучший повод для планируемой реконструкции? Желающие помочь нашей семье реквизиты: Карта Сбербанка/Тинькофф привязана к тел. 89277178993 Данил Михайлович Б. Если кто-то хочет помочь лично, то звоните мне или на этот телефон и узнавайте подробности, приезжайте. Храни Вас Бог! #Челышевскийдом #СтараяСамара
Только позавчера читол новости,что птичку хотят застроить,а сегодня уже там крупный пожар.
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!