При тушении пожара в пос. Светлый Ключ под Самарой обнаружили тело мужчины

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В четверг, 8 сентября, примерно в 20:09, начался пожар на ул. Садовой, 20 в пос. Светлый Ключ Красноярского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.