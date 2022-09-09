Страховой Дом ВСК выплатил хабаровчанам с начала года 171 млн рублей

По итогам первого полугодия 2022 года доля Хабаровского филиала Страхового Дома ВСК на региональном страховом рынке увеличилась до 13,7%, а общий объем сборов составил 376 млн рублей. Основными драйверами роста портфеля ВСК в Хабаровском крае стали ОСАГО, страхование от несчастных случаев и болезней (НСиБ), страхование имущества юридических лиц и страхование гражданской ответственности. Кроме того, по данным ВСК, с начала года существенно увеличился объем обращений в рамках цифровых сервисов компании, в частности востребованность телемедицины выросла в 4 раза. Объем выплат ВСК по итогам первого полугодия 2022 года в регионе составил 171 млн рублей.
В целом на страховом рынке региона ключевыми видами страхования в сегменте non-life стали ОСАГО, каско и имущество юридических лиц. А наибольший прирост по итогам 2 квартала 2022 продемонстрировало имущество юридических лиц (ИЮЛ) — на 174%, каско — 14%, страхование опасных производственных объектов (ОПО) — на 26%.
Востребованность ДМС объясняется неколькими факторами — относительно невысоким уровнем доступности медицинской помощи в регионах, загруженностью местных клиник, а также развитием телемединских сервисов и появлением цифровых клиник, которые позволяют обратиться к врачу в режиме онлайн. Так, зимой этого года востребованность цифровых медицинских продуктов ВСК в целом по стране увеличилась в 3-4 раза.
Диджитализация активно применяется и в сегменте автострахования. Например, ВСК стала первой страховой компанией, внедрившей искусственный интеллект в процесс оформления ДТП по каско, что позволяет клиентам компании получить направление на ремонт в течение двух часов, а не семи дней, как было ранее. Также ВСК запустила сервис "Европротокол онлайн" на базе собственного мобильного приложения.
"Сегодня клиенты более тщательно подходят к выбору страховой компании, обращают внимание не только на стоимость продукта, но и на качество сервиса. Мы видим востребованность цифровых решений ВСК — более 60% наших клиентов пользуются возможностью дистанционного урегулирования страховых случаев по каско, а в первый месяц работы цифровой клиники ВСК было проведено более 1,6 тыс. врачебных консультаций. Внедрение технологичных сервисов и продуктов способствует повышению лояльности со стороны клиентов, страхование для них становится не вмененным страховым продуктом, а осознанным выбором в пользу финансовой защиты и удобства. Так, за последние 5 лет доля добровольных видов страхования в портфеле ВСК выросла до 81%", — отмечает Иван Живлюк, директор Хаюаровского филиала Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.