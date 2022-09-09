16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Фестиваль IRONSTAR при поддержке ВСК возвращается в Москву "Росгосстрах" усовершенствовал продукты страхования для опытных автомобилистов ВСК застраховала автопарк "Приморского лесничества" Россияне любят лечиться в июле: ВСК проанализировал пик посещений врачей летом ВСК застраховала ответственность компании Сахатранснефтегаз

Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК выплатил хабаровчанам с начала года 171 млн рублей

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По итогам первого полугодия 2022 года доля Хабаровского филиала Страхового Дома ВСК на региональном страховом рынке увеличилась до 13,7%, а общий объем сборов составил 376 млн рублей. Основными драйверами роста портфеля ВСК в Хабаровском крае стали ОСАГО, страхование от несчастных случаев и болезней (НСиБ), страхование имущества юридических лиц и страхование гражданской ответственности. Кроме того, по данным ВСК, с начала года существенно увеличился объем обращений в рамках цифровых сервисов компании, в частности востребованность телемедицины выросла в 4 раза. Объем выплат ВСК по итогам первого полугодия 2022 года в регионе составил 171 млн рублей.

В целом на страховом рынке региона ключевыми видами страхования в сегменте non-life стали ОСАГО, каско и имущество юридических лиц. А наибольший прирост по итогам 2 квартала 2022 продемонстрировало имущество юридических лиц (ИЮЛ) — на 174%, каско — 14%, страхование опасных производственных объектов (ОПО) — на 26%.

Востребованность ДМС объясняется неколькими факторами — относительно невысоким уровнем доступности медицинской помощи в регионах, загруженностью местных клиник, а также развитием телемединских сервисов и появлением цифровых клиник, которые позволяют обратиться к врачу в режиме онлайн. Так, зимой этого года востребованность цифровых медицинских продуктов ВСК в целом по стране увеличилась в 3-4 раза.

Диджитализация активно применяется и в сегменте автострахования. Например, ВСК стала первой страховой компанией, внедрившей искусственный интеллект в процесс оформления ДТП по каско, что позволяет клиентам компании получить направление на ремонт в течение двух часов, а не семи дней, как было ранее. Также ВСК запустила сервис "Европротокол онлайн" на базе собственного мобильного приложения.

"Сегодня клиенты более тщательно подходят к выбору страховой компании, обращают внимание не только на стоимость продукта, но и на качество сервиса. Мы видим востребованность цифровых решений ВСК — более 60% наших клиентов пользуются возможностью дистанционного урегулирования страховых случаев по каско, а в первый месяц работы цифровой клиники ВСК было проведено более 1,6 тыс. врачебных консультаций. Внедрение технологичных сервисов и продуктов способствует повышению лояльности со стороны клиентов, страхование для них становится не вмененным страховым продуктом, а осознанным выбором в пользу финансовой защиты и удобства. Так, за последние 5 лет доля добровольных видов страхования в портфеле ВСК выросла до 81%", — отмечает Иван Живлюк, директор Хаюаровского филиала Страхового Дома ВСК.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2