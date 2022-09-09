Композитор Дмитрий Шостакович стал 68-м Почетным гражданином Самары. Такое решение принято единогласно на 36-м заседании городской думы.
На заседании также заслушали доклад об исполнении городского бюджета.
Доходы бюджета Самары исполнены на 42% к годовому плану, что на 25,6% больше по сравнению с первым полугодием 2021 года. Рост обусловлен в основном увеличением безвозмездных поступлений — на 55%, собственные налоговые и неналоговые доходы увеличены на 1,2%.
Важной темой заседания стал вопрос о внесении изменений в городской бюджет. Безвозмездные поступления в бюджет в 2022 г. будут направлены на приобретение жилых помещений (квартир) для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на отселение жителей из ветхого, аварийного фонда, а также на содержание автомобильных дорог. Основная статья расхода бюджета — содержание образовательного процесса.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
И это Нарва! Город Российской славы! Печалька.