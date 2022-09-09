Композитор Дмитрий Шостакович стал 68-м Почетным гражданином Самары. Такое решение принято единогласно на 36-м заседании городской думы.

На заседании также заслушали доклад об исполнении городского бюджета.



Доходы бюджета Самары исполнены на 42% к годовому плану, что на 25,6% больше по сравнению с первым полугодием 2021 года. Рост обусловлен в основном увеличением безвозмездных поступлений — на 55%, собственные налоговые и неналоговые доходы увеличены на 1,2%.



Важной темой заседания стал вопрос о внесении изменений в городской бюджет. Безвозмездные поступления в бюджет в 2022 г. будут направлены на приобретение жилых помещений (квартир) для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на отселение жителей из ветхого, аварийного фонда, а также на содержание автомобильных дорог. Основная статья расхода бюджета — содержание образовательного процесса.