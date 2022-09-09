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Общество

В Самарской области аннулировали 15 охотничьих билетов

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Красноярский районный суд Самарской области удовлетворил иски заявления прокурора об аннулировании 15 охотничьих билетов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее во время проверки обнаружилось, что 15 человек, имеющие неснятые или непогашенные судимости, незаконно владеют охотничьими билетами. Прокурор потребовал аннулировать их.

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