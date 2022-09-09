ВТБ нарастил выдачу ипотеки в Самарской области на 19%

ВТБ в Самарской области в августе оформил клиентам около 360 кредитов на сумму более 1,1 млрд рублей. Это на 19% превышает результаты июля как по количеству, так и по объему. Всего по итогам января — августа банк в регионе выдал около 2,3 тысяч жилищных займов на сумму почти 6,6 млрд рублей. Каждая третья сделка прошла в рамках льготных программ кредитования.

В последний месяц лета спрос на стандартные программы банка, в рамках которых клиенты чаще всего приобретают вторичное жилье, вырос почти на треть. В общих августовских продажах их доля достигла 67%, что говорит о восстановлении интереса к ипотеке на готовые объекты.

По-прежнему высокий интерес у заемщиков к льготным программам. В августе их доля в общем объеме выдач увеличилась к июлю более чем в два раза. При этом каждый третий кредит был оформлен по "семейной ипотеке".

В целом по России клиенты ВТБ за восемь месяцев оформили 130 тысяч жилищных кредитов на 592 млрд рублей. В августе заемщики провели 17,5 тысяч сделок на 83 млрд рублей. В ВТБ этот показатель растет пятый месяц подряд, то есть лучше рынка.

"Рынок ипотеки в России растет уже несколько месяцев подряд, несмотря на традиционный сезонный фактор летних отпусков. В этом году отложенный спрос первого квартала "драйвит" выдачи наряду с продлением госпрограмм и снижением ставок по базовым банковским продуктам. По итогам восьми месяцев объем продаж превысил 2,6 трлн рублей — это ниже, чем в прошлом году, но при этом значительно выше результатов 2019–2020 гг. При этом август стал переломным месяцем для рынка вторичного жилья, спрос на который впервые за долгое время превысил льготные программы. Ипотека возвращается к своему равновесному значению, что обещает уверенный органический рост рынка осенью-зимой этого года", — комментирует вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

ВТБ улучшил условия по своим ипотечным программам в конце июля, снизив минимальную ставку на 0,6 п. п. Сегодня оформить жилищные кредиты заемщики могут от 9,9% годовых. Минимальная ставка по ипотеке доступна с учетом дисконта 0,3 п. п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации или получают зарплату на карту ВТБ. Рефинансирование ипотечных кредитов в банке также доступно по ставке 9,9%.

По основной программе господдержки средства можно получить под 6,7% с учетом дисконта за использование сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Кредит в рамках "семейной ипотеки" банк предлагает от 5,7%. Клиенты, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 гг. родился или усыновлен третий или последующий ребенок, могут получить в ВТБ жилищный кредит всего под 3% годовых. При этом хотя бы один из родителей должен получать зарплату на карту банка. IT-ипотека доступна от 4,7%, Дальневосточная — от 1,7%.

Подать заявку на жилищный кредит можно на сайте, в приложении банка для смартфонов на Android, в интернет-версии ВТБ Онлайн, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах банка.