В Самарской области проходит трехдневное голосование на выборах

В 82 регионах России проходят выборы различного уровня, они завершатся 11 сентября. На территории региона избирают депутата Самарской губернской думы седьмого созыва по Красноярскому одномандатному избирательному округу № 14 и более 40 депутатов представительных органов муниципальных образований.

Более 200 человек заявились и прошли обучение для того, чтобы контролировать соблюдение закона и процедуры выборов в #ЕДГ2022.

Всего в регионе открылось 190 участков. Избиратели могут проголосовать с 8:00 до 20:00. Как отмечают в областной Избирательной комиссии, были заранее проинспектированы помещения для голосований, прежде всего, на соответствие требованиям санитарной безопасности участников избирательного процесса.

Как отмечают председатели участковых избирательных комиссий, в районах области выборы начались организованно, граждане идут активно. На избирательных участках соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования. Для всех голосующих на дому предусмотрены персональная ручка, перчатки и маска.

В Сергиевском районе голосуют за кандидатов в депутаты СГД и претендентов на места в собрания представителей сельских поселений Сургут и Захаркино. В муниципалитете открыто 36 избирательных участков, каждый из которых оборудован всем необходимым для голосования, обеспечена безопасность граждан. Работают общественные наблюдатели.

В Кошкинском районе жители также выбирают депутата Самарской губернской думы. С самого утра на участках в селе Кошки многолюдно. Одним из первых в кошкинском МКДЦ проголосовал местный житель Виталий Рязин.

Мужчина рассказал: "Выборы — дело важное. Решил проголосовать сегодня, несмотря на то, что выборы продлятся три дня".

В Хворостянском районе начались дополнительные выборы депутата собрания представителей райцентра по одномандатному избирательному округу № 9. А в Шенталинском районе люди избирают своих представителей в собрания представителей сельских поселений Канаш и Четырла.

В Кинель-Черкасском районе идет голосование в представительные органы сельских поселений Кинель-Черкассы, Подгорное, Тимашево и Новые Ключи.

В первый день голосования при открытии избирательных участков для создания торжественной атмосферы был исполнен государственный гимн России.



"А как иначе, ведь выборы — это дело государственной важности", — поясняют председатели УИК.

Также в дни голосования все, кто по уважительной причине не сможет посетить участок, могут сделать свой выбор на дому. Для этого достаточно позвонить в свою участковую комиссию, сообщить о желании проголосовать и оговорить удобное время.