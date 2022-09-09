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Выборы Власть и политика

В Самарской области проходит трехдневное голосование на выборах

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 82 регионах России проходят выборы различного уровня, они завершатся 11 сентября. На территории региона избирают депутата Самарской губернской думы седьмого созыва по Красноярскому одномандатному избирательному округу № 14 и более 40 депутатов представительных органов муниципальных образований.

Более 200 человек заявились и прошли обучение для того, чтобы контролировать соблюдение закона и процедуры выборов в #ЕДГ2022.

Всего в регионе открылось 190 участков. Избиратели могут проголосовать с 8:00 до 20:00. Как отмечают в областной Избирательной комиссии, были заранее проинспектированы помещения для голосований, прежде всего, на соответствие требованиям санитарной безопасности участников избирательного процесса.

Как отмечают председатели участковых избирательных комиссий, в районах области выборы начались организованно, граждане идут активно. На избирательных участках соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования. Для всех голосующих на дому предусмотрены персональная ручка, перчатки и маска.

В Сергиевском районе голосуют за кандидатов в депутаты СГД и претендентов на места в собрания представителей сельских поселений Сургут и Захаркино. В муниципалитете открыто 36 избирательных участков, каждый из которых оборудован всем необходимым для голосования, обеспечена безопасность граждан. Работают общественные наблюдатели.

В Кошкинском районе жители также выбирают депутата Самарской губернской думы. С самого утра на участках в селе Кошки многолюдно. Одним из первых в кошкинском МКДЦ проголосовал местный житель Виталий Рязин.

Мужчина рассказал: "Выборы — дело важное. Решил проголосовать сегодня, несмотря на то, что выборы продлятся три дня".

В Хворостянском районе начались дополнительные выборы депутата собрания представителей райцентра по одномандатному избирательному округу № 9. А в Шенталинском районе люди избирают своих представителей в собрания представителей сельских поселений Канаш и Четырла.

В Кинель-Черкасском районе идет голосование в представительные органы сельских поселений Кинель-Черкассы, Подгорное, Тимашево и Новые Ключи.

В первый день голосования при открытии избирательных участков для создания торжественной атмосферы был исполнен государственный гимн России.

"А как иначе, ведь выборы — это дело государственной важности", — поясняют председатели УИК.

Также в дни голосования все, кто по уважительной причине не сможет посетить участок, могут сделать свой выбор на дому. Для этого достаточно позвонить в свою участковую комиссию, сообщить о желании проголосовать и оговорить удобное время.

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Последние комментарии

Алексей Самарцев 13 июня 2022 09:43 Верховный Суд поставил точку в иске кандидата в депутаты из Самарской области

Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!

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Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"

Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

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