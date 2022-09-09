16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В центре Самары ограничат движение в День города Дмитрий Шостакович стал 68-м Почетным гражданином Самары На ул. Стара-Загора из-за прорыва горячая вода будет подаваться по временной схеме На ул. Береговой в Самаре перекроют движение Возобновлена работа экскурсионного маршрута "Каменная Чаша"

Общество

В центре Самары ограничат движение в День города

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В выходные 10 и 11 сентября в связи с празднованием Дня города в Самаре скорректируют схему дорожного движения.

Ограничение движения будет действовать:

— с 18:00 до 21:00 10 сентября на Волжском проспекте, от ул. Вилоновской до ул. Маяковского;

— с 8:00 до 23:59 11 сентября на ул. Шостаковича, от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской;

— с 17:00 до 23:00 11 сентября на ул. Вилоновской, от ул. Фрунзе до ул. Самарской; на ул. Молодогвардейской, от ул. Льва Толстого до ул. Ульяновской; на ул. Красноармейской, от ул. Фрунзе до ул. Самарской; на ул. Чапаевской, от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской; на ул. Галактионовской, от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской и от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской.

Также будет запрещено останавливаться и парковаться:

— с 8:00 до 21:00 10 сентября на Волжском проспекте, от улицы Вилоновской до улицы Маяковского;

— с 18:00 10 сентября до 23:59 11 сентября на ул. Чапаевской, от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской; на ул. Шостаковича, от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской; на ул. Красноармейской, от ул. Фрунзе до ул. Самарской; на ул. Вилоновской, от ул. Фрунзе до ул. Самарской; на ул. Молодогвардейской, от ул. Льва Толстого до ул. Ульяновской; на ул. Галактионовской, от ул. Льва Толстого до ул. Ульяновской.

— с 10:00 до 23:00 11 сентября на ул. Самарской, от ул. Некрасовской до ул. Вилоновской.

Кроме того, по скорректированным схемам будут следовать автобусы №№ 61, 207, 247, 261, 24, 92, 34, 80, 226, 297.

Гид потребителя

Последние комментарии

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

Ольга Степанова 20 августа 2022 06:03 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается

Наталья Таранченко 19 августа 2022 16:18 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.

Ирина Мирова 19 августа 2022 16:00 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:41 Самарский коллекционер предложил властям Нарвы эстонский орден за демонтированный танк Т-34

И это Нарва! Город Российской славы! Печалька.

Фото на сайте

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2