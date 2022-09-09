В центре Самары ограничат движение в День города

В выходные 10 и 11 сентября в связи с празднованием Дня города в Самаре скорректируют схему дорожного движения.
Ограничение движения будет действовать:
— с 18:00 до 21:00 10 сентября на Волжском проспекте, от ул. Вилоновской до ул. Маяковского;
— с 8:00 до 23:59 11 сентября на ул. Шостаковича, от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской;
— с 17:00 до 23:00 11 сентября на ул. Вилоновской, от ул. Фрунзе до ул. Самарской; на ул. Молодогвардейской, от ул. Льва Толстого до ул. Ульяновской; на ул. Красноармейской, от ул. Фрунзе до ул. Самарской; на ул. Чапаевской, от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской; на ул. Галактионовской, от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской и от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской.
Также будет запрещено останавливаться и парковаться:
— с 8:00 до 21:00 10 сентября на Волжском проспекте, от улицы Вилоновской до улицы Маяковского;
— с 18:00 10 сентября до 23:59 11 сентября на ул. Чапаевской, от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской; на ул. Шостаковича, от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской; на ул. Красноармейской, от ул. Фрунзе до ул. Самарской; на ул. Вилоновской, от ул. Фрунзе до ул. Самарской; на ул. Молодогвардейской, от ул. Льва Толстого до ул. Ульяновской; на ул. Галактионовской, от ул. Льва Толстого до ул. Ульяновской.
— с 10:00 до 23:00 11 сентября на ул. Самарской, от ул. Некрасовской до ул. Вилоновской.
Кроме того, по скорректированным схемам будут следовать автобусы №№ 61, 207, 247, 261, 24, 92, 34, 80, 226, 297.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
И это Нарва! Город Российской славы! Печалька.