В центре Самары ограничат движение в День города

В выходные 10 и 11 сентября в связи с празднованием Дня города в Самаре скорректируют схему дорожного движения.

Ограничение движения будет действовать:

— с 18:00 до 21:00 10 сентября на Волжском проспекте, от ул. Вилоновской до ул. Маяковского;

— с 8:00 до 23:59 11 сентября на ул. Шостаковича, от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской;

— с 17:00 до 23:00 11 сентября на ул. Вилоновской, от ул. Фрунзе до ул. Самарской; на ул. Молодогвардейской, от ул. Льва Толстого до ул. Ульяновской; на ул. Красноармейской, от ул. Фрунзе до ул. Самарской; на ул. Чапаевской, от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской; на ул. Галактионовской, от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской и от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской.

Также будет запрещено останавливаться и парковаться:

— с 8:00 до 21:00 10 сентября на Волжском проспекте, от улицы Вилоновской до улицы Маяковского;

— с 18:00 10 сентября до 23:59 11 сентября на ул. Чапаевской, от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской; на ул. Шостаковича, от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской; на ул. Красноармейской, от ул. Фрунзе до ул. Самарской; на ул. Вилоновской, от ул. Фрунзе до ул. Самарской; на ул. Молодогвардейской, от ул. Льва Толстого до ул. Ульяновской; на ул. Галактионовской, от ул. Льва Толстого до ул. Ульяновской.

— с 10:00 до 23:00 11 сентября на ул. Самарской, от ул. Некрасовской до ул. Вилоновской.

Кроме того, по скорректированным схемам будут следовать автобусы №№ 61, 207, 247, 261, 24, 92, 34, 80, 226, 297.