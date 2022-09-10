"Доктор Хауcс" и "Северяня" победили в Кубке КВН Губернатора Самарской области

Жители Самары отмечают 436-й день рождения города. Уже в пятницу стартовала череда знаковых мероприятий. Одним из ярких событий первого дня празднования стал Кубок КВН губернатора Самарской области. Традиционно участие в нем принимают лучшие команды Высшей лиги клуба веселых и находчивых. Главный трофей — уменьшенная копия ракеты-носителя "Союз".

В этом году в игре участвовали четыре команды. Помимо сборной Самарской области свой искрометный юмор продемонстрировали финалисты Высшей лиги КВН прошлого сезона "Юра" из Москвы, "Доктор Хаусс" из Республики Беларусь, а также участники 1\2 финала "Северяне" из Нягани.

Перед началом игры участников и многочисленных зрителей в "МТЛ Арене" в режиме прямого включения по ВКС поприветствовал губернатор Дмитрий Азаров. "Очень рад тому, что КВН вновь собирает друзей, а Кубок губернатора Самарской области стал не только доброй традицией, но и заметным событием в жизни всего движения КВН", — отметил глава региона.

Напомним, история Самарского КВН уходит в 70-е годы, но поистине широкий и массовый характер игра приобрела в 2000-е. С 2005 года при поддержке Дмитрия Азарова, который работал в должности главы областной столицы, было организовано движение "Самарский КВН".

Уже сегодня регион по праву считается одним из центров развития движения КВН. В губернии действует целая система лиг, охватывающих тысячи творческих людей — от школьников до сотрудников предприятий, которые благодаря КВН получают возможности для самореализации.

"Завидую всем, кто собрался сегодня в зале: и участникам, и зрителям. К сожалению, рабочий график не позволяет мне быть сегодня на игре, но душой я точно с вами, — обратился Дмитрий Азаров к зрителям и командам. — Хочу пожелать удачи всем участникам игры, но болеть я буду за наших. Всем веселой и красивой игры!".

Игра действительно получилась красивой и яркой. По итогам всех конкурсов первое место и Кубок КВН губернатора Самарской области между собой поделили две команды — "Северяне" из Нягани и "Доктор Хаусс" из Республики Беларусь. На втором месте оказали москвичи. "Бронза" досталась Сборной Самарской области.

"Нам всегда приятно принимать гостей в нашем городе и сегодня особенно порадовали наши гости с Севера и братья-белорусы, — отметил член жюри, актер бывшей команды КВН "Самарский самолет", шоумен Евгений Козаченко. — Сегодня все команды подарили нам праздник, за что им огромное спасибо".

"Игра сегодня точно состоялась. Я давно так не хохотала. От выступления каждой команды я получала удовольствие. И в нашем лексиконе точно появятся фразы, шутки из ваших выступлений", — поделилась своими впечатлениями от игры режиссер массовых мероприятий, заслуженный работник культуры Самарской области Наталья Семенова.

"Очень приятно, что в Самару приезжают такие команды, хорошие, дружные и веселые ребята", — сказал актер Театра Драмы им. М.Горького Владимир Сухов.

"Кубок КВН Губернатора Самарской области — очень красивая, красочная игра. Я рада, что меня пригласили в жюри. Мы получили колоссальные и яркие эмоции от каждого, кто сегодня выходил на сцену", — отметила трехкратная победительница первенства мира по фехтованию, участница Олимпийских игр в Токио Виолетта Храпина.

После игры впечатлениями поделились и команды-участницы. "Главное — это не первое место, а то, что зрителям понравился наш юмор. Очень приятно было работать при таком огромном количестве зрителей. Да и в каком еще городе тебе подарят ракету!", — признались победители Кубка губернатора из команды "Северяне".