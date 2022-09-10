"Доктор Хауcс" и "Северяня" победили в Кубке КВН Губернатора Самарской области

Жители Самары отмечают 436-й день рождения города. Уже в пятницу стартовала череда знаковых мероприятий. Одним из ярких событий первого дня празднования стал Кубок КВН губернатора Самарской области. Традиционно участие в нем принимают лучшие команды Высшей лиги клуба веселых и находчивых. Главный трофей — уменьшенная копия ракеты-носителя "Союз".
В этом году в игре участвовали четыре команды. Помимо сборной Самарской области свой искрометный юмор продемонстрировали финалисты Высшей лиги КВН прошлого сезона "Юра" из Москвы, "Доктор Хаусс" из Республики Беларусь, а также участники 1\2 финала "Северяне" из Нягани.
Перед началом игры участников и многочисленных зрителей в "МТЛ Арене" в режиме прямого включения по ВКС поприветствовал губернатор Дмитрий Азаров. "Очень рад тому, что КВН вновь собирает друзей, а Кубок губернатора Самарской области стал не только доброй традицией, но и заметным событием в жизни всего движения КВН", — отметил глава региона.
Напомним, история Самарского КВН уходит в 70-е годы, но поистине широкий и массовый характер игра приобрела в 2000-е. С 2005 года при поддержке Дмитрия Азарова, который работал в должности главы областной столицы, было организовано движение "Самарский КВН".
Уже сегодня регион по праву считается одним из центров развития движения КВН. В губернии действует целая система лиг, охватывающих тысячи творческих людей — от школьников до сотрудников предприятий, которые благодаря КВН получают возможности для самореализации.
"Завидую всем, кто собрался сегодня в зале: и участникам, и зрителям. К сожалению, рабочий график не позволяет мне быть сегодня на игре, но душой я точно с вами, — обратился Дмитрий Азаров к зрителям и командам. — Хочу пожелать удачи всем участникам игры, но болеть я буду за наших. Всем веселой и красивой игры!".
Игра действительно получилась красивой и яркой. По итогам всех конкурсов первое место и Кубок КВН губернатора Самарской области между собой поделили две команды — "Северяне" из Нягани и "Доктор Хаусс" из Республики Беларусь. На втором месте оказали москвичи. "Бронза" досталась Сборной Самарской области.
"Нам всегда приятно принимать гостей в нашем городе и сегодня особенно порадовали наши гости с Севера и братья-белорусы, — отметил член жюри, актер бывшей команды КВН "Самарский самолет", шоумен Евгений Козаченко. — Сегодня все команды подарили нам праздник, за что им огромное спасибо".
"Игра сегодня точно состоялась. Я давно так не хохотала. От выступления каждой команды я получала удовольствие. И в нашем лексиконе точно появятся фразы, шутки из ваших выступлений", — поделилась своими впечатлениями от игры режиссер массовых мероприятий, заслуженный работник культуры Самарской области Наталья Семенова.
"Очень приятно, что в Самару приезжают такие команды, хорошие, дружные и веселые ребята", — сказал актер Театра Драмы им. М.Горького Владимир Сухов.
"Кубок КВН Губернатора Самарской области — очень красивая, красочная игра. Я рада, что меня пригласили в жюри. Мы получили колоссальные и яркие эмоции от каждого, кто сегодня выходил на сцену", — отметила трехкратная победительница первенства мира по фехтованию, участница Олимпийских игр в Токио Виолетта Храпина.
После игры впечатлениями поделились и команды-участницы. "Главное — это не первое место, а то, что зрителям понравился наш юмор. Очень приятно было работать при таком огромном количестве зрителей. Да и в каком еще городе тебе подарят ракету!", — признались победители Кубка губернатора из команды "Северяне".
Последние комментарии
Стоит пожелать быстрейшей реализации проекта. Самара волжская жемчужина!
Дополнительно, стоит отметить, что кол- во выходящих с мастерской - лукавство. И да, упавшее качество привело к тому, что человек потерял вообще все заказы. Кстати, на авито- куча классных мастеров, их надо только найти
Вставлю 5 копеек, за державу обидно. 1. В НХЛ - ну нет. К сожалению, работ Егора там - нет. 2. В КХЛ - ну нет, к сожалению, работ Егора - там нет 3. Для ЖХЛ - работу полностью была переделана, шлем смывали. И там - нет. В мастерской круто рисовали Арина и Маргарита, но - девочки работают в другом месте. Лично заказывал у Егора шлема, еа выходе- из 5 шлемов, нарисовал 2, три не нарисовал. Пытался обмануть, взять деньги, а шлема не сделанные отдать после. Что странно, отправлял их рисовать в другой город. На мои просьбы пояснить - отвечал, что не будет со мной обсуждать. К сожалению, за ним пришлось переделывать порядка 8 шлемов, или больше. Отлично работает в мастерской его супруга, руки - золотые. Но, не желание слушать заказчиков, угрозы, а также полнейшее принебрежение уважением к людям свели все процессы с Егором - к нулю. Было интересно работать, но - выводы каждый делает сам. PS Ну совсем ни чего личного, кстати.
Установка памятника Тамерлану, как победителю на Самарской земле противоречит историческому значению битвы и не патриотична. Войска Тохтамыша были собраны из представителей местного населения. И хоть конкретная битва была проиграна, она остановила проход захватчиков дальше на Русь. Кроме того пропаганда воинских успехов Узбекистана на российской земле неуместно.
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.