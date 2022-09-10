В регионе прогнозируют заморозки до -2

В предстоящие сутки Самарской области синоптики прогнозируют заморозки в воздухе и на почве до -2 градусов Цельсия, сообщает пресс-служба "Приволжского УГМС".
В ночь с 10 на 11 сентября в регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 4...9 м/с. Температура воздуха 2...7 °C . Местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0...-2°C.
Днем в субботу, 11 сентября, столбик термометра поднимется до 11...16 °C, ветер сохранит направление и скорость. Осадков не ожидается.
В воскресенье, 12 сентября, ночью также прогнозируются заморозки. Температура воздуха опустится до 3...8 °C . Местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0...-2°C. Ветер неустойчивый слабый.
Днем ожидается переменная облачность., без существенных осадков Температура воздуха 11...16 °C.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
И это Нарва! Город Российской славы! Печалька.