В регионе прогнозируют заморозки до -2

В предстоящие сутки Самарской области синоптики прогнозируют заморозки в воздухе и на почве до -2 градусов Цельсия, сообщает пресс-служба "Приволжского УГМС".

В ночь с 10 на 11 сентября в регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 4...9 м/с. Температура воздуха 2...7 °C . Местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0...-2°C.

Днем в субботу, 11 сентября, столбик термометра поднимется до 11...16 °C, ветер сохранит направление и скорость. Осадков не ожидается.

В воскресенье, 12 сентября, ночью также прогнозируются заморозки. Температура воздуха опустится до 3...8 °C . Местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0...-2°C. Ветер неустойчивый слабый.

Днем ожидается переменная облачность., без существенных осадков Температура воздуха 11...16 °C.