В Курумоче экстренно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажирки

Самолет, летевший из Грозного в Москву, экстренно сел в Самаре из-за плохого самочувствия пассажирки, сообщает Минздрав РФ.

Примерно через час после вылета 50-летняя женщина почувствовала себя плохо: ей было тяжело дышать и резко понизилось давление. На борту находились специалисты Врачебно-физкультурного диспансера, которые летели в Москву на повышение квалификации. Они оказали первую помощь и стабилизировали состояние женщины.

Самолет совершил экстренную посадку в Самаре. В аэропорту пассажирку ожидала бригада скорой помощи, которая госпитализировала женщину в больницу.