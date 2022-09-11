В Самаре в День города прогремят три салюта

Фейерверки в честь Дня города запустят у ДК "Нефтяник", в парке 50-летия Октября и на пл. им. Куйбышева, сообщает пресс-служба администрации Самары.

В 17:00 на площади им. Куйбышева состоится патриотический концерт "Мы вместе" и концерт тура в поддержку внутреннего туризма "Хороша родная". На сцену выйдут Виктория Дайнеко, группы "Корни" и "Город 312", Сергей Войтенко, Ольга Кормухина Александр Маршал и группа "Любэ". После концертной программы, завершение которой запланировано на 22:3-23:00, в небо запустят фейерверки.

Праздничные программы в Куйбышевском и Кировском районе начнутся в 20:00 и 18:00, соответственно. Салюты на этих площадках прогремят в 22:00.