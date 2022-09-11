В Самаре в День города прогремят три салюта

Фейерверки в честь Дня города запустят у ДК "Нефтяник", в парке 50-летия Октября и на пл. им. Куйбышева, сообщает пресс-служба администрации Самары.
В 17:00 на площади им. Куйбышева состоится патриотический концерт "Мы вместе" и концерт тура в поддержку внутреннего туризма "Хороша родная". На сцену выйдут Виктория Дайнеко, группы "Корни" и "Город 312", Сергей Войтенко, Ольга Кормухина Александр Маршал и группа "Любэ". После концертной программы, завершение которой запланировано на 22:3-23:00, в небо запустят фейерверки.
Праздничные программы в Куйбышевском и Кировском районе начнутся в 20:00 и 18:00, соответственно. Салюты на этих площадках прогремят в 22:00.
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Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
И это Нарва! Город Российской славы! Печалька.