За сутки в регионе коронавирусом заболело 1647 человек

По данным на 11 сентября, в Самарской области за сутки зафиксировано 1647 новых больных COVID-19, информирует стоп-коронавирус.рф.
Госпитализировано 68 пациентов. 1956 граждан выздоровело. Двое погибли.
Всего в Самарской области зафиксировано 425 689 случаев заражения COVID-19, что составляет 0,07% от общего количества зараженных. Погибло 7 983 человека, летальность составляет 1,88%. Полностью вылечили от вируса 400 667 человек, восстановление составляет 94,12%.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.