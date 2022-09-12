"Лада" обыграла "Металлург"

В воскресенье, 11 сентября, ХК "Лада" встречался в Новокузнецке с "Металлургом".

Уже в самом дебюте встречи Никита Аноховский вывел "Ладу" вперед. На 15-й минуте Евгений Грошев выдержал паузу и точно бросил по воротам "Металлурга" (0:2). Взятый хозяевами тайм-аут несильно помог сибирякам: до перерыва Роман Ивашов реализовал большинство — 0:3.

В дебюте второго периода лучший бомбардир ВХЛ прошлого сезона Максим Кицын реализовал большинство (1:3), но в середине матча Ивашов забросил свою вторую шайбу, увеличив преимущество "Лады" до трех шайб.

Вскоре он мог оформить хет-трик, но не реализовал буллит.

В третьем периоде счет не изменился — "Лада" одержала вторую победу в сезоне.

Вадим Никитин, проводивший первый матч за "Ладу", отразил 26 бросков из 27.