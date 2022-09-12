БК "Самара" — серебряный призер Кубка Хайретдинова

Переиграв в полуфинале казанский УНИКС (78:71), самарцы в решающем матче турнира встретились с "Пари Нижний Новгород".
Соперники выдали шикарный матч, самарская команда отыгралась с "-7" в концовке основного времени, не дрогнула в овертайме — и имела все шансы на победу… Но все же уступила, 80:81.
Самыми результативными в составе "Самары" сегодня стали Айзея Риз (20 очков и 8 передач), Маркос Найт (14 очков), а также Филипп Гафуров и Максим Шелекето (по 11 очков).
Айзея Риз по итогам турнира получил приз лучшего разыгрывающего Кубка.
Следующая "остановка" самарцев ждет в Казани: там наша команда проведет товарищеские матчи 16 и 17 сентября.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.